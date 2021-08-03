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Spor

Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe’de hakkında kadroda yer almayacağı öne sürülen orta saha oyuncusu Jose Sosa, iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 11:43:00 -
Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmediği ve bu sebeple antrenmanlara çıkmadığı iddia edilen Jose Sosa, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sabah'ın haberine göre Arjantinli yıldız yakın çevresine, "Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum. Ben hem başkan hem de teknik direktör ile çok iyi anlaşıyorum ve Fenerbahçe'de mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Yönetimin de benden böyle bir talebi olmadı" dediği öğrenildi.

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