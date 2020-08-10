Jose Sosa transferinde ortalık kızışıyor

Trabzonspor'da taraftarlar, takımın en önemli oyuncularından biri olan Jose Sosa transferinin ne olacağını merak ediyor.

Bordo-mavililerin, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldıza 1.7 milyon euro önerdiği ve oyuncudan haber beklediği ileri sürüldü.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun muhtemelen kariyerindeki son sözleşmesine imza atacağını düşünen menajer Flavio Bilardo ise, daha yüksek ücret ödeyecek bir kulüp arıyor.

Fenerbahçe 1.5 milyondan eurodan fazla maaş vermek istemiyor

Bilardo'nun İstanbul'da yaşamak isteyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdiği, sarı-lacivertlilerin ise 1.5 milyon eurodan fazla maaş vermek istemediği belirtildi.

Son söz Sergen Yalçın'da

Sosa'nın eski kulübü Beşiktaş'ın da kapısını çalan menajer, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği kararı bekliyor.