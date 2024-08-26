Jose Mourinho'dan maç sonrası şaşırtan açıklamalar

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Rizespor’u beğendiğine dair söylemi hatırlatılan Mourinho, "Bugün biz onları iyi değilmiş gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların maçlarını izleyerek analiz yapmıştık. Çok yüksek kaliteleri var. Gerek baskıda, gerek oyun kurmada, gerek geçişlerde ama bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı. İyi bir şekilde hazırlandık. Aynı zamanda Fred gibi önemli bir oyuncumuz da geri döndü. Onun geri dönmesi Szymanski’yi farklı bölgede oynama fırsatı yakalattı. Bugün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten ikinci ve üçüncü golü çok çabuk bulduk. Rizespor’u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz bugün takım olarak çok iyi performans gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum"

İlk yarıda penaltılarının verilmediğini belirten Portekizli teknik adam, "Penaltı çok netti. Kesinlikle bir hakem hatasıydı. VAR’ın vermiş olduğu yanlış karardı. Türkiye’ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum. Aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum. Bugün maça baktığımız zaman maç ilk yarıda bitebilirdi. Öyle olmadı. Biz çok iyiydik. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Bu sayede üç puanı aldık" diye konuştu.

Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan’la ilgili soruya Mourinho, "Rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

"Erken gol atmamız, oyunun temposunu düşürmedi"

Maçın çok sık durmasıyla ilgili görüşü sorulan Mourinho, "Bugün çok fazla olmadı. Biz erken bir gol attık. Rakibimiz sonuç alabilmek için sonucun peşinden gitmek durumunda oldu. Dolayısıyla bu oyunun temposunu düşürmedi. Bugün sarı kartlarda farklı kriter gördük. 2 olmasa da 1 adet net bir penaltı var. 3 maç oynadım ama fazla maç izledim. Bu hakemi de farklı takımlarda oynanan maçlarda performansına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum. Benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni neşelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA