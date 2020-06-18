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Spor

Jose Mourinho'dan federasyona Dele Alli sitemi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:29:39 -
Jose Mourinho'dan federasyona Dele Alli sitemi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Dele Alli'ye bir maç men cezası veren İngiltere Futbol Federasyonuna sitem etti.

Mourinho, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiliz oyuncuya verilen cezadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dele Alli, çok sıkı çalışan bir oyuncu ve ilk maçta oynayamayacağı için hayal kırıklığına uğramış durumda." ifadesini kullandı.

Federasyonun kararını doğru bulmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Bu dönemdeki (Kovid-19 süreci) meydana gelen çok daha büyük boyutlardaki yanlış davranışlarla karşılaştırıldığında Dele'nin bir maç yasağı hak ettiğini düşünmüyorum." yorumunu yaptı.

Tottenham'ın 24 yaşındaki orta sahası Dele Alli, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip koronavirüsle bağdaştırıcı ifadeler kullandığı için men cezası almıştı.

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