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Jose Mourinho Manchester hakkında konuştu! ‘Benim dönemimden daha kötü’

Manchester United'ın sezona zayıf başlayarak sekizinci sırada yer alması üzerine Jose Mourinho, ayrıldığından bu yana takımın herhangi bir ilerleme kaydetmediğini söyledi.

24 Eylül 2019 Salı 14:39
Jose Mourinho Manchester hakkında konuştu! ‘Benim dönemimden daha kötü’

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Portekizli teknik adam Jose Mourinho’dan sonra takımın başına kırmızı şeytanların eski futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer getirilmişti. Geçen sezon Mourinho'dan takımdan ayrılan Portekizli antrenör takım ilerleme kaydettiğini düşünmediğini aktardı.

“Bir gelişme görmüyorum”

Takımın geçen sezon bir dönem iyi gittiğini fakat bu sezon performansını yeterli bulmayan Mourinho, “Geçen sezon kötüydük ama bu sezon üç yeni oyuncu var ve olumlu etkisi olan oyuncularla beraber bile bir gelişme görmüyorum” dedi.

“Takım oyunu oynayamıyorlar”

Manchester United’ın bu sene takım oyununu oynayamadığını söyleyen Portekizli teknik adam, “Takım oyuncuları ekibe iyi bir kalite getiriyorlar, ancak takım olarak bir gelişme görmüyorum takımın oynadığı oyun bence iyi değil” ifadelerini kullandı.

“Takım benim dönemimden daha kötü”

Takımdan ayrılması ile ilgili de konuşan Mourinho, "Görevden alındım, büyük olasılıkla görevden alınmayı hak ettim, çünkü direktör olarak takımın sahada oynadığı oyundan ve alınan sonuçlardan ben sorumluydum. Ama üzücü gerçek şu ki, takım benim dönemimden daha kötü. Bu benim için bu üzücü bir şey, belki insanlar bu durumdan zevk aldığımı sanıyorlar ama ben hiç hoşlanmıyorum" dedi ve Manchester United’ın bu sezon 4. ya da 5. olabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 14:39
  1. Jose Mourinho
  2. Ole Gunnar Solskjaer
  3. Manchester United

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