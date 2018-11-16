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Jose Fernandao bombası! Tekrar dönüyor

Fernandao, Trabzonspor'a çok yakın. Brezilyalı golcü bonservisini alırsa devre arasında imzalar atılacak.

16 Kasım 2018 Cuma 15:34
Jose Fernandao bombası! Tekrar dönüyor


Burak Yılmaz ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor'da sürpriz bir forvet takviyesi gündeme geldi.

Fenerbahçe'den sezon başında Al-Wahda'ya transfer olan Fernandao, Birleşik Arap Emirlikleri'nde aradığını bulamadı. Al-Wahda'yla bir yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı golcü ara transferde Türkiye'ye dönmek istiyor. Menajeri aracılığıyla Türkiye'de kulüp arayan Fernandao, Trabzonspor'a önerildi.

Bonservisini alırsa sözleşme imzalanacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Burak Yılmaz'ın ayrılması halinde Rodallega ve Ekuban'la sezonu tamamlayamayacağını yönetime iletti. Forvet arayışlarındaki Trabzonspor'un Fernandao önerisine sıcak baktığı futbolcudan bonservis problemini çözmesini istediği öğrenildi.

Fernandao'nun menajeri Bordo-Mavililerle yapılan görüşmenin ardından oyuncunun kulübüyle masaya oturdu ve futbolcunun alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Al-Wahda'yla anlaşma sağlanması halinde Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalanacak.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:34
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