Jorge Jesus'a çok sert cevap geldi! Bakalım şimdi ne olacak? Sert uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, "Ligde maçlar sahada değil, masada kazanılıyor" sözlerine Galatasaray'dan tepki geldi. Galatasaray Sportif AŞ yöneticilerinden Nihat Kırmızı, 'tgrt.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Baştan beri 'Maçlar sahada kazanılsın' diyen biziz. Kişi kendinden bilir işi. Sahada bize gücü yetmeyenler saha dışında engelleme çabasına giriyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçtaki 2-0 yenilgi nedeniyle turnuvaya veda ederken, teknik direktör Jorge Jesus'un maç sonu yaptığı açıklamalar gündemin ilk sırasına oturdu.

Gazetecilerin lig yarışındaki şanslarını sorması üzerine Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantepspor'la deplasmanda oynayacağı maçlarıda hükmem galibiyet hakkı elde etmesine atfen, Süper Lig'de maçların sahada kazanılmadığını ifade etmiş, ilk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getirmişti.

Nihat Kırmızı, Jesus'un sözlerini sahada Galatasaray'a gücü yetmeyenlerin, engelleme çabası olarak nitelendirdi.

Jesus sözlerini "Sonunda bizi anlamaya başlamışlar" şeklinde yorumlayan Kırmızı, şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası biz de Jesus'un sözlerinin aynısını söylüyor ve yapıyoruz. Baştan beri 'Maçlar sahada kazanılsın' diyen biziz. Galatasaray maçları her zaman sahada kazanır. Hatta onların sahasında da kazandığımızı hatırlatırım."

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"Jesus, 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum' diyerek kazandıkları maçların masada kazanıldığını itiraf etmiş. Kişi kendinden bilir işi. Ayrıca bu sözler, hem ligimize hem de ligimizde emeğiyle maç kazanan tüm kulüplerimize bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

"Ama halen anlamadıkları şeyler de var bunuda sabırla anlatacağız. Sahada bize gücü yetmeyenler saha dışında engelleme çabasına giriyor. Yeni yeni sistemler uyduruyor, oynanmış maçların yok sayılmasını istiyorlar. Bence bunların yerine, sahadaki eksiklerine odaklansınlar. Bir zamalar uydurdukları play-off'tan da şampiyon çıktığımızı hatırlatmak lazım. Bu söylemler başarısızlıklarını örtme çabasından başka bir şey değil. Artık bu tür saçma uygulamalardan medet ummayı bıraksınlar. Bunların Türk futboluna nasıl zarar verdiğini hep beraber yaşadık. Çıkarsın sahaya, oynarsın. Kazanacaksan sahada kazanırsın."