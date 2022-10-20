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Spor Jorge Jesus ile ilgili bomba iddia!
Spor

Jorge Jesus ile ilgili bomba iddia!

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktör Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:33:00 -
Jorge Jesus ile ilgili bomba iddia!

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktör Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamladı. Ali Koç ve yönetimi henüz sezon tamamlanmadan teknik direktör arayışlarına başladı ve Jorge Jesus ile prensipte anlaştı. Yeni sezon öncesi İsmail Kartal'ın görevine son verilerek takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekiple flaş bir başlangıca imza attı.

Yaz boyunca yapılan yıldız transferlerle birlikte sezona bomba gibi giren Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında 20 puan toplamayı başardı. Bu süreçte bir maçı da BAY geçen Kanarya, ligdeki 9 maçta toplam 28 gol atarak taraftarlarını adeta mest etti. UEFA Avrupa Ligi'nde de Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca'nın bulunduğu grupta liderliği eline alan Fenerbahçe, grubunu lider tamamlamayı hedefliyor.

Sezon başında göreve gelen Jorge Jesus ile Fenerbahçe yönetimi 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 68 yaşındaki teknik direktörün flaş bir başlangıca imza atması Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Taraftarların büyük bir heyecanla Jesus'un sözleşmesinin uzatılmasını beklemesi, Ali Koç yönetiminden karşılık buluyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifinde bulundu.

Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Jesus'a 2026 yılına kadar kontrat teklifinde bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra Jesus'un, Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar aldığına dikkat çekildi ve tarih yazdığı belirtildi.

Sabah'a göre; öte yandan yine aynı haberde Fenerbahçe'nin ligde attığı 28 gole de dikkat çekildi. Sarı-lacivertli futbolseverler ise bu haber heyecanla karşıladı ve gelişmenin resmiyete kavuşmasını bekliyor. 

 

 


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