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Spor

Jorge Carrascal adım adım Beşiktaş'a

Yeniden kadro yapılandırmasına giden Beşiktaş, Arjantinli yıldız Jorge Carrascal'ı yakın markaja aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:35:00 -
Jorge Carrascal adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş yeni sezonda orta sahada değişikliğe gitmeyi planlarken, kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic'in yerine arayışlar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 10 numara listesinin ilk sırasına River Plate'de forma giyen Jorge Carrascal'ı çektiği bildirildi.

Yakın takibe alındı

Yalçın'ın 21 yaşındaki genç yıldız adayını daha önce Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde de istediği ama bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı futbolcu River Plate öncesi Karpaty Lviv takımında görev almıştı.

Bu sezon ikisi Libertadores Kupası'nda, yedisi de Olimpiyat Elemeleri'nde olmak üzere 9 maçta görev alan yıldız isim toplamda 4 gol atıp 2 asist yaptı. Toplam kariyerinde 60 karşılaşmada 9 golü bulunan Carrascal, Avrupa'nın birçok kulübünün de dikkatini çekmeyi başardı.

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