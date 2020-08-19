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Sağlık Jojoba yağının inanılmaz 5 etkisi!
Sağlık

Jojoba yağının inanılmaz 5 etkisi!

Son zamanlarda popülerliğini arttıran jojoba yağı, alternatif tıpta tercih edilen yağlardan biridir. Jojoba bitkisinden elde edilen bu yağ, E vitamini bakımından oldukça zengin olmasının yanı sıra cilt sağlığına oldukça faydalıdır. Peki jojoba yağının faydaları nelerdir? İşte jojoba yağının inanılmaz 5 etkisi...

Yeniakit Publisher
2020-08-19 03:24:00 -
Jojoba yağının inanılmaz 5 etkisi!

Jojoba bitkisinden elde edilen jojoba yağı, alternatif tıpta tercih edilen yağlardan biridir. Özellikle E vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte cilt sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Jojoba yağı, içeriğinde yüksek miktarda oleic asit, eicosenoik asit, gondoic asit ve eruric asit gibi güçlü yağ asitleri barındırmaktadır. Peki jojoba yağının faydaları nelerdir? İşte jojoba yağının inanılmaz 5 etkisi...

- Saçta kepeklenme ve dökülme sorunu yaşayanlar kişiler için gerekli olan vitamin ve mineralleri içerir. Saç derisini besler.

- Boyun tutulması, kas kasılması gibi hastalıklara da masaj yaparak uygulanır. Kasların rahatlamasını ve sinirlerin açılmasını sağlar, vücudun rahatlamasına yardımcı olur.

- Saç ve cilt hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılır. Cilt yüzeyindeki kırışıklık miktarını azaltır. Ayrıca düzenli olarak kullanıldığında tıkalı gözenekleri açar.

- Cilt yüzeyinde hızlı emilim sağlar, sentetik yapıyı yeniler. Böylece cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

- Egzema veya kuru cilt gibi hastalıklara karşı da doğal ilaçtır.

Ancak uzmanlar, jojoba yağının kesinlikle ağız yoluyla tüketilmeyeceğini, sadece vücuda sürülerek kullanılabileceğini söylemektedir.

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