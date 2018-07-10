0553 313 94 23

Jojic Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Bundesliga’dan Sırp futbolcu Jojic'i kadrosuna dahil etti.

10 Temmuz 2018 Salı 21:35
Jojic Başakşehir'de

İstanbul Başakşehir Kulübü, Bundesliga’dan Sırp futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga’da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund’da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg’daki kampımıza dahil olacak. Milos Jojic’e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:35
  1. İstanbul
  2. SÜPER LİG Haberleri
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anjin sorununa çözümler
    1. Anjin sorununa çözümler
    2. Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkutan..
    3. Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı
    4. ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu
    5. Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    6. Fırında tavuk çevirme nasıl yapılır?
    7. Son antrenmana katılmayan Mbappe,..
    8. ABD'ye net cevap: Saldırmayacaksanız..
    9. Cezaevi firarisi tarafından kaçırılan..
    10. Kaçırılan işitme engelli kız bulundu
    11. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs..
    12. Halkalı-Sofya tren seferleri tekrar..
    13. NATO Zirvesi ilklere sahne olacak
    14. Uşak’ta ele geçirildi! Çuval çuval..
    15. Göztepe, Arjantinli oyuncuyu..
    16. Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ..
    17. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de büyük..
    18. Aydın'da ikiye ayrılan otomobilden sağ..
    19. Rus futbolcu Khubulov Erzurumspor'da!
    20. Başkan Erdoğan'dan KKTC'de kritik..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!
    Yeni bakanın alkışlanan konuşması!