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Dünya Johnson'ın babası o ülkenin vatandaşlığına başvurdu
Dünya

Johnson'ın babası o ülkenin vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığına başvurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:13:00 -
Johnson'ın babası o ülkenin vatandaşlığına başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Brexit geçiş döneminin sona ermesinden önce Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

"Bu bir Fransız olma meselesi değil"

Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı" dedi.

"Memnuniyet duyuyorum"

Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Brexit'in ardındaki geçiş sürecinin bu gece yerel saatle 23.00'te sona ermesiyle İngilizler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 Brexit referandumundan bu yana binlerce İngiliz'in AB ülkeleri vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

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