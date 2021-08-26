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Dünya Johnson'dan tahliye açıklaması: Süre çok kısa
Dünya

Johnson'dan tahliye açıklaması: Süre çok kısa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki İngilizlerin tahliyesi için sürenin çok kısa olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:51:00 -
Johnson'dan tahliye açıklaması: Süre çok kısa

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kabil'deki tahliye çalışmalarını koordine eden askeri personelle buluştuğu kuzey Londra'daki daimi müşterek karargahı ziyareti sırasında Afganistan'daki gelişmelere ilişkin basına konuştu.

Afganistan'dan tahliye için uygun şartlara sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunun tahliye edildiğini belirten Johnson, "Oldukça kısa olabilecek kalan süremizde herkesi alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Öte yandan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki terör saldırısı tehdidine ilişkin de açıklamalarda bulunan Johnson, riskler konusunda şeffaf olunması gerektiğini dile getirerek, "Açıkçası ayrıntılara giremem ancak personelimizin ve dışarı çıkmaya çalışan Afgan halkının güvenliğini de dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

İngilizlere uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, vatandaşlarına "yüksek terör saldırısı tehdidi" nedeniyle Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki durumun "değişken olmayı sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, "Devam etmekte olan ve yüksek terör saldırısı tehdidi var. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz güvenli bir yere gidin ve yeni tavsiyeleri bekleyin." ifadesi kullanılmıştı.

"İnsanların Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giderken kötü muamele gördüğüne" dair iddialara da yer verilen açıklamada, kara yoluyla seyahat etmenin "son derece tehlikeli" olduğu da belirtilmişti.

İngiltere'nin hala yaklaşık 2 bin Afgan tercüman ve diğer personeli Afganistan'dan tahliye etmesi gerekiyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i çatışmasız olarak kontrolüne almasının ardından çok sayıda Afgan ülkeyi terk edebilmek için havalimanına gitmişti.

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