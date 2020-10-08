Johnson'dan AB'ye ayrılık mesajı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'ın iki taraf arasında yürütülen gelecekte kurulacak ilişkilere dair müzakereleri ele aldığı belirtildi.

İngiltere ve AB arasında anlaşmaya varılmasının her iki taraf için daha iyi bir sonuç olacağını kaydeden Johnson, fakat anlaşma sağlanamaması durumunda İngiltere'nin Avustralya şartlarında geçiş dönemini sonlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Varılacak olası bir anlaşmanın İngiliz halkının Brexit referandumundaki isteğini yansıtması gerektiğini ifade eden Başbakan Johnson, işletmelerin ve halkın gelecekteki ilişkinin türü konusunda kısa süre içinde bir netliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

1 Ocakta para ve sınır kontrolü geri alınacak

Başbakan Johnson, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, 1 Ocak'ta para ve sınır yasalarının tam kontrolünün geri alınacağını açıkladı.