  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Johnson'dan AB'ye ayrılık mesajı
Dünya

Johnson'dan AB'ye ayrılık mesajı

Avrupa Birliği'yle (AB) ile İngiltere'nin ayrılığı hakkında açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir anlaşmaya varılamaması durumunda anlaşmasız ayrılığa hazır olduklarını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 00:06:00 -
Johnson'dan AB'ye ayrılık mesajı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'ın iki taraf arasında yürütülen gelecekte kurulacak ilişkilere dair müzakereleri ele aldığı belirtildi.

İngiltere ve AB arasında anlaşmaya varılmasının her iki taraf için daha iyi bir sonuç olacağını kaydeden Johnson, fakat anlaşma sağlanamaması durumunda İngiltere'nin Avustralya şartlarında geçiş dönemini sonlandırmaya hazır olduğunu belirtti.

Varılacak olası bir anlaşmanın İngiliz halkının Brexit referandumundaki isteğini yansıtması gerektiğini ifade eden Başbakan Johnson, işletmelerin ve halkın gelecekteki ilişkinin türü konusunda kısa süre içinde bir netliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

1 Ocakta para ve sınır kontrolü geri alınacak

Başbakan Johnson, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada, 1 Ocak'ta para ve sınır yasalarının tam kontrolünün geri alınacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay