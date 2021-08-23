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Johnson ve Biden Afganistan’ı ele aldı
Dünya Johnson ve Biden Afganistan’ı ele aldı
Dünya

Johnson ve Biden Afganistan’ı ele aldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesiyle Afganistan’ı görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:34:00 -
Johnson ve Biden Afganistan’ı ele aldı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de tahliyeler devam ederken, liderler Afganistan’daki durumu görüşmeyi sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan’ın ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı’nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi.

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