0553 313 94 23

John Obi Mikel kimdir? Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel hayatı ve biyografisi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri. 2018-2019 sezonunda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor yeni sezon için transfer atağına kalktı. Trabzonspor’un geçtiğimiz gün kadrosuna kattığı Obi Mikel’in ki olduğu araştırılıyor. 2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. 2019 itibarıyla John Obi Mikel 32 yaşında ve Trabzonspor ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mikel, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor. 2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı. İşte John Obi Mikel hayatı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:46
John Obi Mikel kimdir? Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel hayatı ve biyografisi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri. 2018-2019 sezonunda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor yeni sezon için transfer atağına kalktı. Trabzonspor’un geçtiğimiz gün kadrosuna kattığı Obi Mikel’in ki olduğu araştırılıyor. 2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. 2019 itibarıyla John Obi Mikel 32 yaşında ve Trabzonspor ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mikel, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor. 2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı. İşte John Obi Mikel hayatı.

John Obi Mikel kimdir?

22 Nisan 1987'de Nijerya'nın Jos şehrinde doğan Obi Mikel, defansif orta sahada görev yapan bir oyuncu. Mikel, Olga Diyachenko ile beraber ve ikiz kız çocuk babası. John ve Olga neden evlenmediklerini şöyle açıklıyorlar: "İlişkimiz sağlam. Herhangi bir bozulma yaşamadığımız için sabitlemeye de ihtiyaç duymuyoruz."

2019 itibarıyla John Obi Mikel 32 yaşında ve Trabzonspor ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mikel, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.

John Obi Mikel kariyeri

Obi Mikel'i en çok Chelsea kariyeriyle ve Premier Lig gibi üst düzey fizik gücü isteyen bir ligin en güçlü oyuncularından biri olmasıyla tanıyoruz.

Plateau United (Yayla United)

FK Lyn

Chelsea

Tianjin Teda

Middlesbrough

Trabzsonspor

Alt yapısını Nijerya'daki Pepsi Football Academy'de alan Obi Mikel, çocukluk yaşlarını 3 bin kişi arasından seçildiği bu akademide geçirdi. 2002 yılında 15 yaşındayken doğduğu şehir olan Jos takımlarından Plateau (Yayla) United'a transfer oldu. Birçok Nijeryalı yıldızın gençlik yıllarını geçirdiği Plateau'da 2 sene oynadı. Oynadığı 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda fizik gücü, 1,88'lik boyu ve top kullanma becerisiyle bazı Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çekti ve 17 yaşındayken ilk Avrupa transferini gerçekleştirdi. 2004'te Norveç takımlarından FK Lyn'e transfer olan John Obi Mikel burada 2 yıl oynadı.

2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayacağı Chelsea'de tam 11 sene kaldı. 11 senede Chelsea formasıyla 249 Premier Lig, 59 Şampiyonlar Ligi ve diğer kulvarlardaki karşılaşmalarla beraber 372 maça çıktı. 6 gol 13 asistle oynayan Mikel skorer bir oyuncu olmaktan ziyade takım savunması, orta saha direnci ve pozisyon bilgisi ile dikkat çekiyor. 11 yıl kaldığı Chelsea'de kaptanlık yapan, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa ligi kupası, 2 Lig Kupası, 2 FA Cup ve 1 Community Shield kupası kazandı.

Chelsea'deki parlak kariyeri sonrası Çin'de sakatlıklarla boğuşan Mikel, 2017 sezonunun büyük kısmını sakat geçirdi. Sebebi bir türlü bulunamayan bir karın rahatsızlığı yaşayan Mikel, 6 aylık sakatlık sürecinden sonra sahalara geri döndü. TJ Teda formasıyla toplamda 31 maça çıktı. Daha sonra Championship takımlarından Middlesbrough'ya bedelsiz transfer oldu. 2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı. Middlesbrough'dan sonraki durağı Trabzonspor olan tecrübeli oyuncu 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sert ve mücadeleci oyunuyla tanınan Mikel buna rağmen kariyerinde 3'ü direkt, 1'i çift sarı karttan olmak üzere sadece 4 kırmızı kart gördü. Tüm kariyeri boyunca 428 maçta 11 gol 18 asiste imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:46
  1. Trabzon
  2. John Obi Mikel kimdir?
  3. John obi mikel trabzonspor
  4. son dakika haberleri
  5. son dakika trabzonspor transfer haberleri
  6. Trabzonspor Son dakika transfer haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de kanola hasadı başladı
    1. İnegöl’de kanola hasadı başladı
    2. "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye..
    3. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı..
    4. Çocuklarda idrar kaçırma hastalık..
    5. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    6. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    7. Defne serüveni başlıyor
    8. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    9. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    10. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    11. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    12. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    13. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    14. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    15. Kulak hastalıkları yaz aylarında..
    16. Meteoroloji o iller için saat verdi!..
    17. Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler..
    18. ABD’li senatörden Türkiye’ye Patriot..
    19. Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    20. Kafasına sac düşen işçi yaralandı
    21. Yıllarca kadavra olmak için yaşadı,..
    22. Çorum’da yangın
    23. Erzincan'da otomobil ile hafif ticari..
    24. Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne..
    25. Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır..
    26. Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin..
    27. Zirvede büyük heyecan
    28. Uzmanlar uyarıyor! Bu e-postaları..
    29. Sokak merdivenlerini gökkuşağı gibi..
    30. Rektör Şahin, Irak’ta temaslarda..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız