John Obi Mikel kimdir? Trabzonspor’a transfer olan John Obi Mikel hayatı ve biyografisi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri. 2018-2019 sezonunda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor yeni sezon için transfer atağına kalktı. Trabzonspor’un geçtiğimiz gün kadrosuna kattığı Obi Mikel’in ki olduğu araştırılıyor. 2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. 2019 itibarıyla John Obi Mikel 32 yaşında ve Trabzonspor ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mikel, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor. 2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı. İşte John Obi Mikel hayatı.

John Obi Mikel kimdir?

22 Nisan 1987'de Nijerya'nın Jos şehrinde doğan Obi Mikel, defansif orta sahada görev yapan bir oyuncu. Mikel, Olga Diyachenko ile beraber ve ikiz kız çocuk babası. John ve Olga neden evlenmediklerini şöyle açıklıyorlar: "İlişkimiz sağlam. Herhangi bir bozulma yaşamadığımız için sabitlemeye de ihtiyaç duymuyoruz."

2019 itibarıyla John Obi Mikel 32 yaşında ve Trabzonspor ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mikel, Nijerya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapıyor.

John Obi Mikel kariyeri

Obi Mikel'i en çok Chelsea kariyeriyle ve Premier Lig gibi üst düzey fizik gücü isteyen bir ligin en güçlü oyuncularından biri olmasıyla tanıyoruz.

Plateau United (Yayla United)

FK Lyn

Chelsea

Tianjin Teda

Middlesbrough

Trabzsonspor

Alt yapısını Nijerya'daki Pepsi Football Academy'de alan Obi Mikel, çocukluk yaşlarını 3 bin kişi arasından seçildiği bu akademide geçirdi. 2002 yılında 15 yaşındayken doğduğu şehir olan Jos takımlarından Plateau (Yayla) United'a transfer oldu. Birçok Nijeryalı yıldızın gençlik yıllarını geçirdiği Plateau'da 2 sene oynadı. Oynadığı 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda fizik gücü, 1,88'lik boyu ve top kullanma becerisiyle bazı Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çekti ve 17 yaşındayken ilk Avrupa transferini gerçekleştirdi. 2004'te Norveç takımlarından FK Lyn'e transfer olan John Obi Mikel burada 2 yıl oynadı.

2006 yılında 21 yaşındayken 20 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayacağı Chelsea'de tam 11 sene kaldı. 11 senede Chelsea formasıyla 249 Premier Lig, 59 Şampiyonlar Ligi ve diğer kulvarlardaki karşılaşmalarla beraber 372 maça çıktı. 6 gol 13 asistle oynayan Mikel skorer bir oyuncu olmaktan ziyade takım savunması, orta saha direnci ve pozisyon bilgisi ile dikkat çekiyor. 11 yıl kaldığı Chelsea'de kaptanlık yapan, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa ligi kupası, 2 Lig Kupası, 2 FA Cup ve 1 Community Shield kupası kazandı.

Chelsea'deki parlak kariyeri sonrası Çin'de sakatlıklarla boğuşan Mikel, 2017 sezonunun büyük kısmını sakat geçirdi. Sebebi bir türlü bulunamayan bir karın rahatsızlığı yaşayan Mikel, 6 aylık sakatlık sürecinden sonra sahalara geri döndü. TJ Teda formasıyla toplamda 31 maça çıktı. Daha sonra Championship takımlarından Middlesbrough'ya bedelsiz transfer oldu. 2019 ara transfer döneminde transfer olduğu Middlesbrough'da 6 ay oynayan Mikel 19 maçta 1662 dakika forma giydi ve 1 gole imza attı. Middlesbrough'dan sonraki durağı Trabzonspor olan tecrübeli oyuncu 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sert ve mücadeleci oyunuyla tanınan Mikel buna rağmen kariyerinde 3'ü direkt, 1'i çift sarı karttan olmak üzere sadece 4 kırmızı kart gördü. Tüm kariyeri boyunca 428 maçta 11 gol 18 asiste imza attı.