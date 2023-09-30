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Dünya John Bolton'dan Türkiye düşmanlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı
Dünya

John Bolton'dan Türkiye düşmanlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı

Yeniakit Publisher
2023-09-30 20:53:00 -
John Bolton'dan Türkiye düşmanlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton ABD'nin istediği yönde hareket etmediği için Türkiye'nin güvenilmez olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'provokatör' dedi.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı tutumuyla bilinen ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye konuştu.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde görevinden uzaklaştırılan Bolton Yunanistan'ın ABD için son derece önemli bir müttefik olduğunu sık sık hatırlatarak Türkiye'nin milli menfaatleri için takip ettiği yolun bir tehdit teşkil ettiğini söyledi.

"Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti"

Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü ve 'Hala yapacak çok işimiz var' ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti.

Küstah sözler

Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ABD için bir sorun olduğunu ifade eden Bolton "Tabi ben bu konuda iyimser değilim. Şunu söylemeliyim ki, Erdoğan iktidarda olduğu sürece Yunanistan ile Türkiye arasında tarihi konulardaki gerilimler yıllar geçtikçe arttı ve azaldı. Ama Erdoğan provokatör. Finlandiya ve İsveç konusunda İttifak'ta sorun yarattı. İsrail ile sorun yarattı. Yunanistan'la sürekli sorun çıkarıyor. Ukrayna savaşındaki rolü en iyi ihtimalle karışıktır ve Türkiye'yi İttifak'ta tutma arzusunun gerçekten de tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum."

"Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan'ın konumu kesinlikle kritik olacak"

Yunanistan'ın yalnızca Karadeniz için değil Akdeniz için de büyük bir role sahip olduğunu iddia eden Bolton "Artık Orta Doğu'da ve Afrika'da Avrupa'yı çok etkileyecek gelişmeler görüyoruz. Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan'ın konumu kesinlikle kritik olacak. Bu nedenle, eğer hükümet tarafından kabul edilebilirse, ABD'nin daha kapsamlı bir askeri varlığını ve Yunanistan ile işbirliğini tercih ederim." dedi.
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ABD'nin Yunanistan planı

ABD'nin Yunanistan'ı güçlendirmek istediğini belirten Bolton uzun vadeli plan için şu ifadeleri kullandı: Türkiye, boğazlar, Boğazlar ve Çanakkale Boğazı nedeniyle ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki konumu nedeniyle coğrafi olarak NATO'nun kritik bir üyesi. Erdoğan döneminde ise bu daha büyük bir sorun haline geldi. Ve biliyorsunuz, NATO'nun güneydoğu kanadını demirlemek günümüz dünyasında her zamankinden daha önemli. Akdeniz'de güçlü bir NATO varlığına ihtiyacımız var. Yeterli askeri gemimiz yok ve daha fazlasını yapmak zaman alacak. Bu nedenle daha güçlü bir NATO'nun Yunanistan'ın daha güçlü katılımını gerektirdiğini düşünüyorum.

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