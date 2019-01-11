John Bolton'dan Türkiye açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir radyo programında, ABD’nin Suriye’den çekilmesi ve Türkiye ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

Bolton, ABD Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında önümüzdeki hafta görüşmeler olacağını, bu görüşmelerde Suriye meselesi ile ilgili iki ülkenin de kabul edebileceği kararlar alınmasını umduğunu belirtti. Bolton, iki tarafın askeri kuvvetleri arasında gerçekleşecek olan görüşmelerin amacının ise, “Asker askere gerçekleşecek görüşmelerde herkesin konforlu hissedebileceği prosedürleri, protokolleri ve teminatları belirlemek ve bunun nasıl olacağına karar vermek” olduğunu söyledi.

ABD’nin, Trump’ın açıklamaları doğrultusunda Cuma günü ilk iki bin askerini Suriye’den çekmesi bekleniyor.