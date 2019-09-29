JÖH timleri 5 terörist daha avladı! Sayı 8'e yükseldi JÖH timlerinin yaptığı operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Siirt'te devam eden operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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