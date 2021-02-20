Milli Savunma Bakanlığı ve Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından bir ilan duyuruldu. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına en az ön lisans mezunu astsubay alımı gerçekleştirileceği açıklandı.

KPSS puan şartı aranmadan ve KPSS 60 puan şartı ile yapılacak astsubay alımı için başvurular internet üzerinden alınmaktadır. TSK, astsubay alımı ilanını yayımlanmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde JÖH alımı için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, JÖH alımı yapılacak mı? JÖH alımı 2021 tarihi belli oldu mu?

JÖH alımı yapılacak mı? JÖH alımı 2021 tarihi belli oldu mu?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilan duyurusunun ardından sırada jandarma astsubay alımı için bekleyiş başladı. Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı ilanının şubat ayında yayımlanacağı tahmin ediliyordu. Henüz konuya ilişkin resmin bir açıklama yapılmadı.

Jandarma astsubay alımı ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacağı ön görülüyor. KPSS puan şartının ise 60 olacağı tahmin ediliyor.