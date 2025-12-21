  • İSTANBUL
Spor Joey Veerman’ın adı Fenerbahçe ile anılıyordu! PSV teknik direktörü öyle bir açıklama yaptı ki
Spor

Joey Veerman’ın adı Fenerbahçe ile anılıyordu! PSV teknik direktörü öyle bir açıklama yaptı ki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
PSV Eindhoven'in orta saha oyuncusu Joey Veerman’ın adı son günlere Fenerbahçe ile çok sık anılıyordu. Takımın teknik direktörü Peter Bosz, Veerman için taraftara seslendi. "En azından bir kez daha onu izlemenin tadını çıkarın."

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi çok sıcak geçeceğe benziyor. Sarı lacivertlilerle transferde adı anılan Joey Veerman için PSV Eindhoven'in teknik direktörü Peter Bosz falaş açıklamalarda bulundu.

Utrecht maçı öncesinde ESPN'e konuşan Bosz, transfer söylentileri ile ilgili "En azından bir kez daha onu izlemenin tadını çıkarın." ifadelerini kullanarak adeta taraftara çağrıda bulundu.

Bu sezon 22 maçta forma giyen 27 yaşındaki Joey Veerman, bu müsabakalarda 8 gol atıp 7 de asist yaptı.

Spor

Spor

Spor

