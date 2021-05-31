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Biyografi Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında ve nerelidir?
Biyografi

Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında ve nerelidir?

Sinema tarihinde bazı isimler vardır ki isimleriyle değil rol aldıkları karakterlerle bilinirler. Bunlardan biri Tarzan karakteriyle hafızalarımızda yer alan Joe Lara’dır. Uçak kazası sebebiyle Joe Lara gündem konusu haline geldi. Peki, Joe Lara kimdir ve hangi filimler de yer almıştır.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:47:00 -
Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında ve nerelidir?

Tarzan rolüyle bilinen ABD’li oyuncu Joe Lara geçirdiği uçak kazası nedeniyle merak konusu oldu. Joe Lara’nın kim olduğunu merak eden kişiler, Joe Lara’nın hangi filimler de rol aldığını ve durumunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında ve nerelidir?

William Joseph Lara, 2 Ekim 1962, San Diego, Kaliforniya’da doğdu. Hıristiyan yazar ve papaz Gwen Shamblin ile 18 Ağustos 2018'de evlendi. Natasha Pavlovich ile önceki evliliğinden bir kız çocuğu babasıydı. Yaşamını Brentwood, Tennessee'de sürdürüyordu.

William Joseph Lara, Amerikan dizisi Tarzan: The Epic Adventures'daki Tarzan rolüyle tanınan Amerikalı bir aktör, dövüş sanatçısı ve müzisyendi. William Joseph Lara, 2009 yılından itibaren müzikle ilgilendi.

Joe Lara hangi filimler de oynadı?

1989 -Tarzan in Manhattan

1990-Gunsmoke: The Last Apache

1992-Danger Island

1993-Tropical Heat

1993-Baywatch

1996–1997-Tarzan: The Epic Adventures

1997-Operation Delta Force

1998-Conan the Adventurer

1998-In Search of Tarzan with Jonathan Ross

2000 The Magnificent Seven

Joe Lara’nın son durumu nedir?

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü.

Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan” rolüyle tanınan Joe Lara ve eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

 

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