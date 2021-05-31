Tarzan rolüyle bilinen ABD’li oyuncu Joe Lara geçirdiği uçak kazası nedeniyle merak konusu oldu. Joe Lara’nın kim olduğunu merak eden kişiler, Joe Lara’nın hangi filimler de rol aldığını ve durumunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında ve nerelidir?

William Joseph Lara, 2 Ekim 1962, San Diego, Kaliforniya’da doğdu. Hıristiyan yazar ve papaz Gwen Shamblin ile 18 Ağustos 2018'de evlendi. Natasha Pavlovich ile önceki evliliğinden bir kız çocuğu babasıydı. Yaşamını Brentwood, Tennessee'de sürdürüyordu.

William Joseph Lara, Amerikan dizisi Tarzan: The Epic Adventures'daki Tarzan rolüyle tanınan Amerikalı bir aktör, dövüş sanatçısı ve müzisyendi. William Joseph Lara, 2009 yılından itibaren müzikle ilgilendi.

Joe Lara hangi filimler de oynadı?