Joe Lara kimdir? Joe Lara kaç yaşında ve nerelidir?

1989 -Tarzan in Manhattan 1990-Gunsmoke: The Last Apache 1992-Danger Island 1993-Tropical Heat 1993-Baywatch 1996–1997-Tarzan: The Epic Adventures 1997-Operation Delta Force 1998-Conan the Adventurer 1998-In Search of Tarzan with Jonathan Ross 2000 The Magnificent Seven Joe Lara’nın son durumu nedir? ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü. Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan” rolüyle tanınan Joe Lara ve eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti. Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.