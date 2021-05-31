Joe Lara kimdir? Joe Lara hayatı neden öldü?
Joe Lara neden öldü? Tarzan rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın içinde bulunduğu uçak düştü ve oyuncu yaşamını yitirdi. Peki, Joe Lara kimdir hayatı?
Tarzan film serisiyle akıllara kazınan ABD'li oyuncu Joe Lara yaşamını yitirdi. Joe Lara'nın, Tennessee'de göle düşen uçakta olduğu ve beraberindeki 6 kişiyle birlikte yaşamını yitirdiği açıklandı.
Joe Lara kimdir?
William Joseph Lara 2 Ekim 1962'de dünyaya gildi. Tarzan film serisiyle tanınan Joe Lara, ayrıca dövüş sanatları ve müzikle ilgileniyordu. Joe Lara, 29 Mayıs'ta eşi ve damadının da içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.