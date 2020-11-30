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Dünya Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı
Dünya

Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı olarak Alejandro Nicholas Mayorkas'ı aday gösterdi. Mayorkas, soyunun Silivri dolaylarına dayanması nedeniyle dikkat çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:44:00 -
Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı

Seçilmiş Başkan Joe Biden 20 Ocakta görevi almaya hazırlanıyor. Biden, Beyaz Saray ekibini ve Kabine tercihlerini açıkladı. Çoğunluğu kadın ve azınlıklardan oluşan isimler arasında İç Güvenlik Bakanı Adayı olarak tarafından Silivrili Alejandro Nicholas Mayorkas'ı seçti.

Trump döneminde göç karşıtı tavırlarla adını duyuran İç Güvenlik Bakanlığı Biden Başkanlığı döneminde ailesi Osmanlıdan gelen bir Bakan tarafından yönetilecek.

Böylece Alejandro Nicholas Mayorkas İç Güvenlik Bakanlığı yapan ilk Hispanik ve Seferad Yahudi olacak.

Göçmen bir aileden gelen Mayorkas'ın baba tarafının 500 yıl boyunca Silivri dolaylarından yaşadığı belirtiliyor. Annesi ise Yahudi soykırımdan kaçan Romanya kökenli bir Aşkenazi.

20. yüzyılın başlarında Küba'ya göçen aile 1959'da Mayorkas'ın dünyaya gelmesiyle Amerika'ya taşındı.

Mayorkas'ı çocukluğu Miami’de Türkiye ve Küba asıllı bir Seferad camiasında geçtiği biliniyor.

 

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