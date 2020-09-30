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Dünya Joe Biden'ın rakibi Donald Trump'a sarf ettiği söz gündeme oturdu: İnşallah
Dünya

Joe Biden'ın rakibi Donald Trump'a sarf ettiği söz gündeme oturdu: İnşallah

ABD Başkanı Donald Trump ve demokratların adayı Joe Biden, ülkede yaklaşan seçimler öncesi canlı yayında kozlarını paylaştı. 2020 kampanyasının ilk ABD başkanlık tartışması sırasında eski başkan yardımcısı Joe Biden, rakibi Donald Trump'ı vergi iadelerine ilişkin yaptığı konuşma sırasında sarf ettiği sözlere, "Ne zaman. İnşallah." ifadeleriyle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:43:00 -

 yeniakit.com.tr 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesi, şimdiki başkan Donald Trump ve demokratların başkanlık adayı Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi.

Birbirlerine sert eleştiriler yönelttiler

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, Cleveland'da Fox News sunucusu Chris Wallace'ın moderatörlüğünde ilk canlı yayın tartışmasını yaptı. Programda ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri tartışılırken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkati çekti.

"İnşallah"

ABD'deki seçimleri yakından takip eden thenational.ae isimli sitede yer alan habere göre, canlı yayında, bu hafta New York Times tarafından gündeme getirilen, Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği iddiaları tartışılırken, ABD Başkanı Trump, söz konusu iddialara ilişkin hazır olduklarında kayıtlarını yayınlayacaklarını söyledi. Bunun üzerine araya giren Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ise, "Ne zaman. İnşallah." ifadeleriyle karşılık verdi.

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Yorumlar

Tüzel

Biden Alay etmiş... etsin bakalım... Allah'ın azabı çetindir
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Sütçü imamın torunu

Siyonist severler Müslümanları nasıl aldatiriz onun hesabını yapmışlar inşaallah tez zamanda dagilirsinizda hem müslüman lar hem zenciler sizin zulumunizden kurtulurlar Büyük şeytanlar
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