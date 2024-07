Joe Biden’ın bilinçaltındaki Putin! Gerçekten olacak iş değil

Türkiye gazetesi yazarı İsmail Kapan, Joe Biden’ın zihinsel ve fiziksel sağlığının alarm verdiğini yazdı. Demokrat Parti’nin, Biden’ın yerine yeni bir aday arayışında olduğunu belirten Kapan, NATO zirvesinde Biden’ın, Ukrayna Başkanı Zelenski’yi Putin olarak tanıttığını ifade etti. Bu durumun, Biden’ın zihnindeki Putin takıntısını ortaya koyduğunu söyleyen Kapan, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'nın fiziki ve zihnî sağlığı her geçen gün alarm veriyor… Demokratlar çekilmesini istiyor, o ise yeniden adaylıkta ısrarcı. Bu arada “ÇIRAK” Donald Trump, ikinci döneminin USTASI olmak için bileniyor!..

Washington’daki NATO Liderler Zirvesi, yaklaşan Amerikan seçimlerinin gölgesinde geçti. Joe Biden bu zirveyi, içeride ve dışarıda fena hâlde yıpranmış olan imajını bir nebze düzeltmek için fırsat olarak kullanırken, Demokrat Parti’nin büyük ekseriyeti, onun yerine yeni bir ismin bulunması ve yarışa katılması için kafa yoruyor… Ünlü film yıldızı George Clooney, New York Times gazetesine yazdığı makalesinin başlığını şöyle atmış: Onu seviyorum, ama Biden gitmek zorunda!.. Clooney ne kadar samimi bir demokrat olduğunu ve bugüne kadar partisine nasıl samimi biçimde hizmet ettiğini, desteklediği adaylar için fon toplama işinde ne büyük gayretlerde bulunduğunu teferruatlı olarak anlatıp, buradan Biden’ın çekilmesi için çağrıda bulunma hakkına sahip bulunduğunu vurgulayarak döne döne aynı noktaya geliyor. Biden’ı eski senatör olarak, başkan yardımcısı olarak ve başkan olarak çok sevdiğini, onu bir arkadaş-dost olarak gördüğünü ve inandığını, karakterini beğendiğini filan sıraladıktan sonra, özetle artık devrini tamamladığını ve bundan sonrasını taşıyamayacağının altını çiziyor. Bunun da tabii bir durum yani Biden’ın yaşıyla ilgili olduğuna dikkat çekiyor. Yani demek istiyor ki; Biden artık bedenen ve zihnen bitmiş durumda. Yeni dönemde başkanlık yapabilecek hâli hiç ama hiç yok…

Evet, Biden hâlihazırda ne kadar direnirse dirensin, bu yükün altından kalkması mümkün değil. Demokrat Parti’nin büyük ekseriyeti, Biden’ın çekilmemesi hâlinde, kesin olarak seçimleri Trump’ın kazanacağını çok net ve kesin biçimde tekrarlıyor. Hatta sadece başkanlık seçimlerini değil, yenilenen senato ve temsilciler meclisi seçimleriyle eyalet vali seçimlerinin dahi büyük ölçüde kaybedileceği endişesini izhar ediyor… Nasıl endişe etmesinler ki, NATO zirvesinde Biden; gözünün önündeki Ukrayna Başkanı Zelenski’yi, “Hanımefendiler, beyefendiler işte Başkan Putin…” diye takdim etti. Zelenski’nin o andaki vücut dilini görseydiniz! Joe Biden’ın bilinçaltına yerleşmiş Putin realitesi, her durumda kendini hatırlatıyor… Şimdiye kadar Putin’i alt etmek için her yola başvuran Biden, istediğini elde edemedi ve bundan sonrası için de fazla vakti yok. Buna karşılık, vaktiyle “ÇIRAK” ismiyle televizyonda şov programı sunan (2004-2015) ve kaybeden yarışmacıyı “kovuldun” diye eleyen Trump; an itibariyle rakibi Biden’ı, küstahlık ve öz güven yüklü bakışlarla izlemeye devam ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Trump bugün için açık ara önde görünüyor. En az Demokrat Parti kadar, Amerikan bürokrasisi de diken üstünde. Trump’ın tekrar seçilmesini önlemek için aleyhine dava üstüne dava açıldı. Ancak şu ana kadar Trump’ı yarıştan düşürecek bir ortam hâsıl olmadı. İlk döneminde “ÇIRAK” olduğunu kabul eden ve yeni yönetiminde çok daha kararlı ve acımasız olacağını söyleyen Trump’ın, bilhassa kendi aleyhine iş çeviren görevlilere karşı sert uygulamalara gideceğinden endişe eden bürokratlar, fena hâlde tedirgin durumda… Anlayacağınız Amerika, başkan olmasını istemediği Trump’ı durdurmakta aciz kaldı!

Amerikan tarihiyle biraz yakından ilgilenenler bilir. ABD’de Kamyoncular Sendikası (International Brotherhood Teamsters) Başkanı (1957-71) ve aynı zamanda mafya babalarından biri olan Jimmy Hoffa, o kadar tehlikeli bir kişi hâline gelmişti ki, ileride ülkeye başkan olmasını önlemeye dair kanuni düzenleme yapılmıştı… Donald Trump için böyle bir imkân yok tabii. Jimmy Hoffa’yı hapse attırmak için devrin adalet bakanı Robert Kennedy çok uğraşmış, ancak başaramamıştı. Fakat Hoffa bir başka olayda, jüri üyesine rüşvet verme suçundan hapse düştü. 1971’de Başkan Nixon tarafından on yıl sendikacılık yapmama şartıyla affedildi. Lakin Hoffa buna uymadı ve faaliyetlerine devam etti. 30 Temmuz 1975 günü, Hoffa eski ortaklarından iki gangsterle yemeğe katılmak için Detroit’te bir restorana gitti. Gidiş o gidiş… Arabası lokanta yakınlarında kilitli bulunan Hoffa’dan, bir daha en ufak bir haber alınamadı. Başlatılan adli soruşturmada da bir sonuca varılamadı. (Al Pacino’nun rol aldığı, The Irıshman filmi ve yazılan sayısız kitaplar bu konuda enteresan malumatla doludur.)

Özetle bazılarına göre, eski Başkan John F. Kennedy suikastı gibi esrarengiz bir hâl alan Jimmy Hoffa’nın akıbeti, aradan geçen 49 yıla rağmen, gizemini koruyor. Michigan Eyaleti, kaybolmasından yedi sene sonra, 30 Temmuz 1982’de Jimmy Hoffa’yı ölü ilan etti…

Nereden nereye geldik!.. Amerikan tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan Donald Trump’ın tekrar seçilmemesi için, ülkenin büyük kısmı âdeta seferber olmuş durumda. Lakin o emin adımlarla yürüyüşüne devam ediyor. Bakalım sonuna kadar gidebilecek mi? Sadece ABD kamuoyu değil, Avrupa’nın da neredeyse tamamı, Trump’ın tekrar Beyaz Saray’a gelmesini endişe içinde izliyor. Diğer taraftan Ukrayna’ya askerî yardımı keseceğini ilan eden Trump’ın gelişini dört gözle bekleyen biri var. Biden’ın bilinçaltına yerleşmiş isim yani Viladimir Putin... Hayret!"