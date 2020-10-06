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Dünya Joe Biden'den Erdoğan'a küstah Ayasofya çağrısı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah Ayasofya çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" geri çevirmesi için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:19:00 -
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah Ayasofya çağrısı

ABD'deki seçimlerde Demokratların Başkan adayı Joe Biden "Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri çevirmesi ve bu hazineyi eski statüsü olan müzeye dönüştürmesi, Ortodoks inancı dahil herkesin eşit olarak erişim sağlayabilmesi çağrısında bulunuyorum" dedi

NATO'ya destek

Biden ayrıca Yunanistan ve türkiye arasındaki gerilimin düşürülmesi için NATO'nun çabalarını desteklediğini belirtti ve diplomatik görüşmelere devam etme kararının doğru yönde atılan adımlar olduğunu söyledi.

"Trump yönetimi Türkiye üzerinde baskı kursun"

Biden ayrıca "Trump yönetimi, bölgede Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı kurmalı, diplomasinin başarılı olması için alan yaratmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Erdal

Zoruna mı gitti pis yahudi sıra mescidi aksada
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Vahap Kalyoncu

yiyosa gelde değiştir.
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