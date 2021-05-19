Joe Biden'dan şok eden şaka

ABD Başkanı Joe Biden, Ford'un "F-150" isimli yeni elektrikli aracını test etmek için Dearborn, Michigan'daydı.

Biden, test sahasında gazeteciler ile sohbet ettiği sırada çok konuşulacak bir şaka yaptı.

Bir muhabirden gelen "Sayın Başkan, çok önemli olduğu için oradan uzaklaşmadan önce size İsrail hakkında hızlı bir soru sorabilir miyim?" sorusuna Biden şu cevabı verdi:

"Hayır soramazsın. Ben arabayı kullanmaya başladığımda önüme geçersen o başka."

Biden'ın bu cevabı çevredeki muhabirleri güldürse de videonun sosyal medyaya düşmesi ile işin rengi değişti. Video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Pek çok kullanıcı Biden'ın bu şakasının selefi Trump'ı anımsattığı yorumunda bulundu.