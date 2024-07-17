Joe Biden'dan 'siyonistim' itirafı!
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı canlı yayında "Siz siyonist misiniz?" sorusuna cevap verdi.
Biden bir siyonist olduğunu itiraf etti.
Katıldığı yayında, "Siyonist olmanız için yahudi olmanıza gerek yok" diyen Biden'a sunucu, "Siz siyonist misiniz?" diye sordu.
Biden, "Evet, ben siyonistim" karşılığını verdi.
Soykırım ortağı Biden sözlerinin devamında, "Filistin için herkesten daha fazlasını yapan benim." iddiasını ortaya attı.
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Erdoğan karşısında kimi görmek ister? Trump mı Biden mı? İşte cevabı