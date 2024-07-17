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Dünya Joe Biden'dan 'siyonistim' itirafı!
Dünya

Joe Biden'dan 'siyonistim' itirafı!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 22:39:00 - 2024-07-17 23:03:40

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı canlı yayında "Siz siyonist misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Biden bir siyonist olduğunu itiraf etti.

Katıldığı yayında, "Siyonist olmanız için yahudi olmanıza gerek yok" diyen Biden'a sunucu, "Siz siyonist misiniz?" diye sordu.

Biden, "Evet, ben siyonistim" karşılığını verdi.

Soykırım ortağı Biden sözlerinin devamında, "Filistin için herkesten daha fazlasını yapan benim." iddiasını ortaya attı.

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