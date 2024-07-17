Joe Biden'dan 'siyonistim' itirafı!

Biden bir siyonist olduğunu itiraf etti.

Katıldığı yayında, "Siyonist olmanız için yahudi olmanıza gerek yok" diyen Biden'a sunucu, "Siz siyonist misiniz?" diye sordu.

Biden, "Evet, ben siyonistim" karşılığını verdi.

Soykırım ortağı Biden sözlerinin devamında, "Filistin için herkesten daha fazlasını yapan benim." iddiasını ortaya attı.