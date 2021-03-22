Joe Biden'dan Putin'e bir şok daha!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu söylemişti.

Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia eden Biden, Rusya'ya bedel ödeteceğini dile getirmiş ve iki ülke arasında gerilim ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Putin, bir canlı yayında açık diyalog gerçekleştirme teklifinde bulunarak Biden'a görüşme teklif etti.

Canlı yayın teklifine ret

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'den olumsuz bir dönüş olduğu aktarıldı. Biden'ın, Putin ile canlı yayında açık diyalog gerçekleştirme teklifi reddedildi.