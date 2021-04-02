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Dünya Joe Biden'dan bölgede dengeleri değiştirecek Patriot talimatı
Dünya

Joe Biden'dan bölgede dengeleri değiştirecek Patriot talimatı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pentagon'a Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemlerinin kaldırılması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 12:06:00 -
Joe Biden'dan bölgede dengeleri değiştirecek Patriot talimatı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, Başkan Joe Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri teçhizat ve kuvvetin bölgeden çekilmesi yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiği ifade edildi.

Üst düzey yetkililere atıfta bulunulan haberde, Pentagon'un biri Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde bulunan üç Patriot sistemini bölgeden çektiği kaydedildi.

Haberde, Pentagon'un bir uçak gemisini, gözetleme sistemlerini ve birçok askeri kuvvetini de Orta Doğu'dan çektiği belirtildi.

Pentagon'un, Orta Doğu'dan çektiği teçhizat ve kuvvetlerin bir kısmını başlıca küresel rakipleri olarak gördüğü iki ülke olan Rusya ve Çin'e karşı yeniden konuşlandırılabileceği kaydedilen haberde, ABD'li yetkililerin daha fazla teçhizat ve kuvveti bölgeden çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

Askeri teçhizatın bölgeden çıkarılmasının bir diğer nedeni olarak da, ABD'nin Suudi Arabistan'dan kendi topraklarını savunma yükünü daha fazla üstlenmesini istemesi olarak gösterildi.

Pentagon'un Suudi Arabistan'daki stratejik noktalar ve petrol tesislerin korunmasına yardımcı olacak yolları araştırmak için bir ekip oluşturduğu ifade edilen haberde, ayrıca yardım seçenekleri arasında hava savunma sistemi satışı, genişletilmiş istihbarat paylaşımı ve ek askeri eğitim gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

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