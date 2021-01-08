  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Joe Biden ticaret ve çalışma bakanlarını belirledi
Dünya

Joe Biden ticaret ve çalışma bakanlarını belirledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 05:40:00 -
Joe Biden ticaret ve çalışma bakanlarını belirledi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.

Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Gündem

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin e..
Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı
Yerel

Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı

Konya’da eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ‘sosyete grubu’, polisin geldiğini görünce çatıya topukladı.
Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor
Spor

Flaş transfer hamlesi! İstanbul'a geliyor

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelece..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay