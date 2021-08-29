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Dünya Joe Biden saat verip duyurdu: Yeni bir saldırı olabilir
Dünya

Joe Biden saat verip duyurdu: Yeni bir saldırı olabilir

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden, 24 ila 36 saat içerisinde "Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı"na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 15:19:00 -
Joe Biden saat verip duyurdu: Yeni bir saldırı olabilir

Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, toplantıda ABD güçlerinin önceki gün DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısını ele aldıklarını aktardı.

"Bedelini ödetmeye devam edeceğiz"

Biden, "Bu saldırı son değildi. O (Kabil'de 13 Amerikan askerinin öldürüldüğü) menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Askerlerinin güvenliğine öncelik vermek üzere her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, dün Kabil'den 6 bin 800 kişiyi daha tahliye ettiklerini hatırlatarak, Amerikan ordusunun ayrılmasından sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına yardımcı olmaya devam etmek için yapılacakları toplantıda ele aldıklarını kaydetti.

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Yorumlar

Ote dunya

Nerdeyse tam saatini verecek yapacaklari saldirinin Bu kadar olur ya dunya ile oynuyor cakallar
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BK

madem saldırı olacağını biliyorsunuz ozaman önlem alın yoksa gücünüzmü yok kos koca abd dünyanın jandarması olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya
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