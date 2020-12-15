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Dünya Joe Biden resmen Başkan oldu
Dünya

Joe Biden resmen Başkan oldu

ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın resmi olarak 270 olan yeterli delege sayısına ulaştığı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:04:00 - 2020-12-15 03:11:07
Joe Biden resmen Başkan oldu

ABD'deki 50 eyalette, Seçiciler Kurulu'nu oluşturan 538 delege, dün 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından ülkenin başkan ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek üzere toplandı.

Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında 2'nci aşama olarak öne çıkan Seçiciler Kurulu seçimlerine; delegeler, başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullandı.

Resmi olarak tescillendi

Oylamada, Seçiciler Kurulu'nda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığı resmi olarak tescil edildi.

Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek.

Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.

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