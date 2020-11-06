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Gündem Joe Biden öne geçti! Türkiye'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama
Gündem

Joe Biden öne geçti! Türkiye'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ''yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:34:00 - 2020-11-06 15:03:48
Joe Biden öne geçti! Türkiye'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama

ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor.

Reuters'ın CNN'e dayandırdığı habere göre kritik önemdeki Georgia'dan flaş bir haber geldi. Demokrat aday George Biden kıyasıya rekabetin yaşandığı Georgia'da 917 oyla Trump'ın önüne geçmiş durumda. Eyalette oyların %99'u sayılmış durumda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi konusunda konuşan Çavuşoğlu, ‘’İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ‘’ABD'de kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz" dedi.

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