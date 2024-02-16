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Dünya Joe Biden: muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu! Çok ağır, flaş suçlama
Dünya

Joe Biden: muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu! Çok ağır, flaş suçlama

Yeniakit Publisher
2024-02-16 21:00:00 - 2024-02-16 21:09:01
Joe Biden: muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu! Çok ağır, flaş suçlama

ABD Başkanı Biden: Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu dedi! Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak" demişti.

ABD Başkanı Biden: Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu dedi!

Rus muhalif Aleksey Navalni, kaldığı hapishanede hayatını kaybetti.

Navalni'nin ölümü arkasında büyük soru işaretleri bırakırken, ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Putin ve katillerinin neden olduğuna şüphe yok." ifadelerini kullanan Biden Navalni'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Navalni'nin ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhaliflerinden olan Navalny, geçtiğimiz aylarda Sibirya yakınlarındaki Yamalo-Nenets bölgesinde bir cezaevine nakledilmişti.
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Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Navalny'nin yürüyüş yaptıktan sonra "kendini iyi hissetmediğini" ve "anında bilincini kaybettiğini" belirtti.

Ne olmuştu!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak." dedi.

CNN'in haberine göre Harris, transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuştu.Navalny'nin ölümünü "korkunç bir haber" olarak nitelendiren Harris, "Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım, Rusya sorumludur." ifadesini kullandı.

Harris, Navalny'nin ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu."Putin'in Ukrayna'daki savaşı tam bir başarısızlık"

ABD Başkan Yardımcısı, Putin'in, Ukrayna'daki savaşını "tam bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Rusya'ya herhangi bir toprak bırakmanın sonuçlarının olacağına işaret eden Harris, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Harris, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarih bize bir ipucu sunuyor. Eğer bir saldırgan, komşusunu işgal ederken seyirci kalırsak saldırgan devam edecektir. Putin, söz konusu olduğunda bu, tüm Avrupa'nın tehdit altında olduğu anlamına gelir. Rusya'ya ağır sonuçlar dayatmakta başarısız olursak dünyanın dört bir yanındaki diğer otoriterler cesaretlenecektir."

Julija Navalny’den tepki

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalny’nin eşi Julija Navalny, 60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Haber gerçekten doğruysa o zaman bu noktada şunu söylemek isterim: (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve onun için çalışan herkes, etrafındaki herkes, dostları, bilmelerini isterim ki cezasız kalmayacaklar. Ülkemize yaptıkları için, aileme yaptıkları için, eşime yaptıkları için cezalandırılacaklar. Hesap verecekler ve o gün yakında gelecek." (TRT)

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Yorumlar

fetösavar

değil terörle teröristle işbirliği yapmak, ülkenin bekası için adamı annda uçuruyorlar... bizde de ne kadar düşmansan bu ülkeye o kadar el üstünde tutuyorlar. bakınız paçavralar, bakınız başında türk lafzı olan bilumum sözümona odalar, dernekler... bakınız sözümona milletin seçtikleri... abd dahil hiçbir ülke bekasını tehdit eden hiçbir oluşuma asla ama asla izin vermez... yakar, yokeder, kaza geçirtir... ama yaşatmaz. bakınız epstein...
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