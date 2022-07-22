Joe Biden korona mı oldu? Biden sağlık durumu nasıl?

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu. Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

Joe Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontrolleri kapsamında Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun "pozitif" çıktığını kaydetti.

Joe Biden'ın hafif belirtilerinin dün akşam başladığını aktaran O'Connor, başkanın burnunun aktığını, yorgunluğu olduğunu ve zaman zaman boğaz kuruluğundan yakındığını anlattı.

O'Connor, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından acil kullanım onayı alan Paxlovid isimli ilacı Biden'a yazdığını belirterek, "Başkan'ın aşılı ve destek dozlu olarak bu tedaviye olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden'ın sağlık durumu nasıl?

Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter üzerinden uzaktan çalışma anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşarak, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler." ifadesini kullandı.