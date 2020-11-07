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Dünya Joe Biden "aradaki oy farkını" açıkladı
Dünya

Joe Biden "aradaki oy farkını" açıkladı

ABD'deki başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı 4 milyon oy farkla yendiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 07:50:00 -
Joe Biden "aradaki oy farkını" açıkladı

ABD'nin tarihi seçiminde kazanan aday hala netleşmedi, kilit eyaletlerde oy sayımının tamamlanması bekleniyor. ABD'deki düğüm çözülemezken, adaylardan da peş peşe açıklamalar geliyor.

Son olarak Demokratların adayı Joe Biden, seçimi kazandıklarını söyleyerek aradaki oy farkını da açıkladı.

Ülkenin ortasına 'mavi duvar inşa ettik' diyen Biden şu açıklamalarda bulundu:

"Pensilvanya'yı kazanmak üzereyiz hatta Nevada'da iki kat daha fazla öne geçtik. Bu yarışı net bir çoğunlukla kazanacağız. 74 milyon oy kazandık ve hala da artıyor. Donald Trump'ı 4 milyon oy farkla yeniyoruz. Ülkenin ortasında mavi duvarı inşa ettik. Hepinizin bildiği gibi salgın giderek kötüleşiyor. Ve artık neredeyse günlük 200 bin vaka görme riskiyle karşı karşıyayız. Salgını kontrol altına alacağız. 20 milyon insan şu anda işsiz durumda. Zor bir seçim dönemi geçiriyoruz ama sakin kalmalıyız ve bütün oyların sayıldığından emin olmalıyız. Oyunuz sayılacak ne kadar sizi durdurmaya çalışsalar da buna müsaade etmeyeceğim. Bizim siyasetimiz hiç bitmeyen bir savaş değildir. Siyaset yapmamızın amacı ateşi körüklemek değil problemleri çözmektir. Halkın yaşam standartını yükseltmektir. Rakip olabiliriz ama düşman değiliz. Oy veren, vermeyen herkes için çalışacağım. İşin asıl budur."

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