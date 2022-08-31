Joe Biden acil durum ilan etti! ABD'de su krizi
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden acil durum ilan etti. Bölgede binlerce kişinin temiz suya ulaşamadığı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi nedeni ile acil durum ilan etti.
ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaletinde geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve su baskınları, eyalete içilebilir su sağlayan su arıtma tesisini kullanılamaz hale getirdi.
Su krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, Biden acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 90 gün içinde krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi.
Arıtma tesisindeki sorun nedeniyle Jackson kentinde binlerce kişinin suya erişimi kesildi.
Acil durum kapsamında Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçti, okullar, iş yerleri ve restoranlar kapatıldı.
Arıtma tesisindeki sorun nedeniyle Jackson kentinde binlerce kişinin suya erişimi kesildi.
Acil durum kapsamında Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçti, okullar, iş yerleri ve restoranlar kapatıldı.
Vali Tate Reeves, halka musluk suyunu içmeme ikazı yaptı. Jackson'da binlerce kişiye şişelerle temiz su dağıtılmaya başlandı.