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Dünya Joe Biden ABD Başkanı oldu! Trump'tan açıklama geldi
Dünya

Joe Biden ABD Başkanı oldu! Trump'tan açıklama geldi

ABD'de yılan hikayesine dönen seçimlerde Joe Biden, tescil oylamasında 270 oya ulaşarak resmen ABD Başkanı oldu. Trump ise yaşanan olay karşısında pes ettiğini ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:42:00 - 2021-01-07 12:18:08
Joe Biden ABD Başkanı oldu! Trump'tan açıklama geldi

3 Kasım'da yapılan seçimde ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın başkanlığı, Kongre'deki oturumunda tescillendi. Kongre'de Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından açıklama yapan Trump "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da usulüne uygun olarak 20 Ocak'ta görevimi devredeceğim" dedi.

ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

Biden baraj olan 270 Seçiciler Kurulu oy sayısını geçerek, 306 kişinin onayını aldı. Trump ise 232'de kaldı.

Böylelikle Biden, ABD'nin 46. başkanı unvanını almış oldu.

Yemin töreni 20 Ocak’ta gerçekleşecek.

Trump ofisinden açıklama

Kongre'de Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından açıklama yapan Trump "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da usulüne uygun olarak 20 Ocak'ta görevimi devredeceğim" dedi.

 

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