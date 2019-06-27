Jody Lukoki Akit'e konuştu: Konyaspor inanılmaz bir kulüp...

Serkan Aşkın yeniakit.com.tr

Son olarak Konyaspor'un transfer listesinde olduğu iddia edilen ve yaptığı röportaj da Türkiye'den teklif aldığını açıklayan Lukoki Yeni Akit'e konuştu.

Bulgaristan takımlarından Ludogorest'de top koşturan Jody Lukoki transfer sürecine dair önemli demeçlerde bulundu.

''Konyaspor inanılmaz bir kulüp''

Konyaspor taraftarlarının sosyal medya hesabına ''Come to Konyaspor'' mesajlarına da atıfta bulunan Lukoki, ''Konyaspor inanılmaz bir kulüp ve taraftarların beni istediklerini ve bana güven duymaları çok hoş.''

''Ben şuan Ludogorest'in sözleşmeli futbolcusuyum. Sonuçta beni satın alıp almamayı yine son kararı Konyaspor verecek.'' dedi.

- Konyaspor'dan teklif aldınız mı?

Hayır Konyaspor'dan bir teklif almadım. Ama beni izlediklerini yani ilgi duyduklarını duydum.

- Son röportajınızda Almanya'dan da teklif olduğunu açıkladınız.

Hayır bana ve kulübüme resmi bir teklif olmadı.

Hollandalı yıldızın Ludogorest ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.