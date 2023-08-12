Joao Tralhao: "Takım olarak kalitemizi gösterdik"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Trabzonspor maçının ardından, mağlubiyete rağmen kaliteli bir takım olduklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tralhao, Süper Lig'e bugün başladıklarını belirterek, "Önemli bir takıma karşı mücadele ettik. Son dakikaya kadar takımımız sahada maça tutunabileceğini gösterdi. İnanmış bir takım vardı sahada. İkinci yarıdaki oyunumuzla maçtan puanlar ya da puanla ayrılabilirdik. İstatistiklere bakıldığında takımımızın iyi oyun çıkardığını görüyoruz. Bunu 90 dakikaya yayma sorumluluğumuz var. Bunu da yapacağımızı düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum, sezona galibiyetle başladılar. İlk yarıda rakibimiz bizden daha iyi şeyler yaptı. Takımdaki arkadaşlarımız harika bir iş çıkardılar, kalitelerinin olduğunu gösterdiler. Sezon öncesi kampını iyi değerlendirdiğimizi gösterdiler. Takımı geliştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.