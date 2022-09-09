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Spor Joao Pedro, Kiev'i zorladı
Spor

Joao Pedro, Kiev'i zorladı

Fenerbahçeli forvet Joao Pedro dün gol bulamasa da, geriden kurduğu oyunla, dağıttığı paslarla, kazandığı taçlarla Kiev'i zorladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 11:30:00 -
Joao Pedro, Kiev'i zorladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Joao Pedro, Kayserispor karşısında ilk kez 11'de görev yapmış, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Joao Pedro, dün yine 11'deydi. Tecrübeli oyuncu belki Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmadı ancak güzel oyunuyla yine taraftarı mest etti.

Pedro, neredeyse ayağına gelen her topta rakip savunmaya zor anlar yaşattı, attığı şık paslarla arkadaşlarının tehlikeli hücum kurmasını sağladı.

Sakatlıktan çıkan ve fiziken henüz tam anlamıyla hazır olmayan Brezilyalı asıllı İtalyan futbolcu, 69'da kenara geldi.

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