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Seçim 2019 Sayfası

Jinping ve II. Elizabeth’den ’Notre Dame’ mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İngiltere Kraliçesi II.

16 Nisan 2019 Salı 14:30
Jinping ve II. Elizabeth’den ’Notre Dame’ mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına üzüntülerini dile getiren birer mesaj yayımladı.


Fransa’nın sembol yapılarından Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangın nedeniyle Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız halkına geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj yayımladı. Jinping, yangından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kraliçe II. Elizabeth: "Derin üzüntü içerisindeyim"


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u arayarak derin üzüntü içerisinde olduğunu belirtti. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in derin üzüntü içerisinde olduğu belirtilerek, “Prens Philip ve ben, Notre Dame Katedrali’ndeki yangının görüntüleriyle çok üzüldük. Bu önemli yapıyı kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atan acil servis ekiplerini takdir ediyorum. Düşüncelerim ve dualarım bu zor zamanlarda Katedral ve Fransa’yla” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:30
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