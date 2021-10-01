Jinekolojik kanserlerde artış var

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, erken tanının önünü açan yıllık jinekolojik muayenelerin ve tarama testlerinin önemine değindi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cantuğ Çalışkan, kadın hastalıkları kanserlerinde büyük artış yaşandığına dikkat çekti. Kanserlerin türlerinin bölgelere göre farklılık gösterdiğini ve erken tanının son derece önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çalışkan, özellikle smear tahlillerinin aksatılmaması konusunda kadınları uyardı.

Kadın hastalıkları kanserlerinin birçok türü olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Çalışkan, özellikle menopoz sonrasında rahim kanserinde artış yaşandığına dikkat çekti. “Kanserler; dış genital bölgeden başlayarak rahim, rahim ağzı, yumurtalıklar, tüpler, o dokuları saran zarlara kadar geniş bir yayılım gösteriyor” diyen Prof. Dr. Çalışkan, bu tip kanserlerle orta ve ileri yaşlarda karşılaşıldığını belirtti. Kanser türlerinin bölgesel farklılıklar gösterdiğini, toplumsal alışkanlıklar ve sosyal faktörler ile beslenme düzeninin de bunda etken olduğunu anlatan Prof. Dr. Çalışkan, erken tanının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Rahim ağzı kanserinde erken tanı için yıllık kontrollerde en çok üzerinde durduğumuz smear tahlili. Rahim ağzında hasara uğranan hücreler olup olmadığını gösteren bu testin sonucuna göre eğer bir kanser görülüyorsa hastalığın ilerlemesine engel oluyoruz. Rahim kanseri de genellikle menopoz sonrası kanama ile kendini gösterdiği için erken tanı avantajı sağlıyor. Bu nedenle bu tür kanamaların dikkate alınması gerekiyor.”

Erken dönemde tedavi seçeneğinin genellikle cerrahi olduğunu belirten Prof. Dr. Çalışkan, “Ancak hastalık ilerlemişse kemoterapi ya da radyoterapi uygulanıyor. Bazen de ileri yaşta ya da ameliyata olanak vermeyen durumlarda kanser yakaladıysak cerrahiyi ikinci planda düşünüyoruz” dedi.