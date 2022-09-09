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Spor Jindrich Trpisovsky'ten maç yorumu
Spor

Jindrich Trpisovsky'ten maç yorumu

Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Slavia Prag’da Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 01:57:00 -
Jindrich Trpisovsky'ten maç yorumu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Slavia Prag’da Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trpisovsky, “Maça genel olarak baktığımızda çok iyi başladık. Baskı yaptık ve golü attık. Biz daha iyi oynadık. Çok top kaybetmemize rağmen maçtan beraberlikle ayrıldık. İkinci yarıya baktığımızda çok değişiklik yaptık. Çünkü ilk yarıdaki performansı çok beğenmedim. Değişikliklerden sonra daha çok şans yakaladık ancak sonuçlandıramadık. Bugün çok hata yaptık. Tek üzüntüm çok pozisyona girdik ancak bunları skora yansıtamadık” şeklinde konuştu.

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