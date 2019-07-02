Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray son dakika transfer haberleri

Jimmy Durmaz Galatasaray’a transfer olmasından sonra Jimmy Durmaz’ın kim olduğu araştırılıyor. Gençlerbirliği takımına 580 bin euro bedelle transfer olan Jimmy Durmaz, 2012 yılında Gençlerbirliği takımına transfer olmuştur. İlk millî maçına 8 Şubat 2011'de Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan bir hazırlık karşılaşmasında çıkmıştır. Jimmy Durmaz, 2014 yılında 2 milyon euro bedelle Olympiakos kadrosuna dahil olmuştur.

Jimmy Durmaz kimdir?

30 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak." ifadelerini kullandı. Jimmy Durmaz, 22 Mart 1989 tarihinde İsveç'in Örebro kentinde dünyaya geldi. Futbola İsveç'te BK Forward gençlik kulübünde başlayan Jimmy Durmaz, 2008 yılında Malmö FF'e transfer olmuştur. Burada 4 yıl forma giydikten sonra Gençlerbirliği takımına 580 bin euro bedelle transfer olan Jimmy Durmaz, 2014 yılında 2 milyon euro bedelle Olympiakos kadrosuna dahil olmuştur. 2016 yılında ise ibreyi Fransa'ya çeviren Jimmy Durmaz, Toulouse formasını terletmeye başlamıştır. Türk pasaportuna da sahip olan oyuncu, yeni kulübü ile bonservisi elinde bir şekilde sözleşme imzalayacak. 1,80 boyundaki sol ayağına hakim oyuncu aslen sol kanatta forma giymekte, ihtiyaç halinde ise sağ kanat ve on numara mevkilerinde de görev alabilmektedir.