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Jimmy Durmaz: "Fatih Terim, Türkiye’nin en büyük teknik direktörü"

Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Fatih Terim’in de Türkiye’nin en büyük teknik direktörü olduğunu vurguladı.

02 Temmuz 2019 Salı 19:37
Jimmy Durmaz: "Fatih Terim, Türkiye’nin en büyük teknik direktörü"

Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Fatih Terim’in de Türkiye’nin en büyük teknik direktörü olduğunu vurguladı.


Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Jakup Jimmy Durmaz, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Durmaz, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



"Fatih Terim, Türkiye’nin en büyük teknik direktörü"


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Jimmy Durmaz, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye’nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak" dedi.



Başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sonlandırdı:


"Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu’nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:37
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