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Teknoloji

JGK, 'Şahingözü'nü teslim aldı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatlarının JGK’ya yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 00:24:00 -
JGK, 'Şahingözü'nü teslim aldı!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Şahingözü-OD Termal Kameralara ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Şahingözü-OD Termal Kameraların ilk teslimatları JGK’ya yapıldı. Tehditlerin detaylı belirlenmesi ve gözetlenmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, gündüz-gece ve olumsuz hava koşullarında kullanılan 2. nesil termal kamera ve yüksek hassasiyetli gündüz kamerasına sahip” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kamera sistemine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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