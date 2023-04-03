JGK bilişim personeli alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik”, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (16) sözleşmeli bilişim personelinin [Ağ ve Son Kullanıcı Güvenliği Uzmanı (1), Yazılım Geliştirme Uzmanı (10), Veri Tabanı Yönetim Uzmanı (1), DevOps Uzmanı (1), Elektronik, Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2), Bilişim Sistemleri Uzmanı (1)] temini yapılacak.

Başvurular 03 Nisan 2023 tarihinde başlayıp, 17 Nisan 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

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